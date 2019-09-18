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В Казани начался ливень — за минуту до него небо выглядело как перед концом света

17:55, 18.09.2019
В Казани начался ливень — за минуту до него небо выглядело как перед концом света

Сегодня в центральных районах Казани начался сильный ливень. За несколько минут до него небо окрасилось в ярко-оранжевые и багровые тона — читатели «Реального времени» сравнили происходящее с кадрами из фильмов-катастроф или из кинолент про путешествия в потусторонний мир.


Напомним, сегодня МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение: по данным ведомства, скорость ветра может достигать 27 м/с. В районах республики также ожидаются ливни, возможны дождь и град. Непогода может продлиться до следующего дня.

Происшествия Татарстан
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