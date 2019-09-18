МЧС Татарстана предупредило жителей о сильном ветре

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 23 часов 18 сентября до 12 часов 19 сентября.

По информации Гидрометцентра РТ, в этот период на территории республики, преимущественно в южных и восточных районах, ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град. А также сильный ветер до 15 — 20 м/с, местами порывами до 22 — 27 м/с.

МЧС рекомендует во время непогоды не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными витринами, подальше держаться от карнизов домов, стендов, не стоять возле непрочных навесов. Чтобы не получить травмы и увечья, следует спрятаться в подъезде или в подвале здания.