Главное к утру: «ремонт выборной системы», возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД, объяснение повышения проезда в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 18 сентября.
Руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков рассказал, почему перевозчики хотят поднять плату за проезд в Казани.
Президент России Владимир Путин одобрил идею обсудить изменения избирательного законодательства. На встрече с российским лидером глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить этот вопрос. Путин согласился на это.
Через два года смертность от онкологических заболеваний в России может вырасти на 20—30%. Это произойдет, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.
Президент Татарстана Рустам Минниханов наряду с Сергеем Собяниным и Рамзаном Кадыровым вошел в тройку самых влиятельных глав регионов России в сентябрьском рейтинге «Давыдов.Индекс». Индекс главы республики остался неизменным по отношению к августу — 615.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна восстановила поставки нефти к тому же уровню, который был до нападения на нефтяные объекты. Минобороны Саудовской Аравии сегодня представит доказательства причастности Ирана «к террористической атаке на нефтяные заводы Saudi Aramco».Общество Татарстан
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