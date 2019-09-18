«Ведомости»: прокуратура может закрыть самарский аэропорт на 3 месяца

Прокуратура выиграла первый иск к самарскому аэропорту Курумоч об отсутствии защитной зоны. При повторении ситуации суд может приостановить деятельность объекта на 90 суток.

Пока Красноглинский районный суд признал, что Курумоч нарушает требования безопасности полетов судов, пишут «Ведомости».

Законодательство обязывает установить приаэродромную территорию (ПАТ). Куйбышевская транспортная прокуратура не обнаружила такой территории у одного из крупнейших региональных аэропортов и подала иск.

Эксперты отмечают, что надзорное ведомство должно было вынести руководству аэропорта представление, а в случае неисполнения оштрафовать. При повторном нарушении он может быть закрыт на срок до 90 суток.