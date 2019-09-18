День в истории: Камская ГЭС, первый иранский космонавт и Клара Румянова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 18 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники и даты:
- День памяти погибших мотоциклистов
- Всемирный день мониторинга качества воды
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1502 — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики.
- 1698 — в Бастилию переведен таинственный узник, известный как «Железная маска».
- 1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.
- 1810 — провозглашена независимость Чили.
- 1830 — лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.
- 1851 — вышел первый номер «Нью-Йорк таймс».
- 1852 — первая публикация в печати Льва Толстого (повесть «Детство», журнал «Современник», №9).
- 1932 — король Хиджаза и Неджда Абдель Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно. Страна стала называться Королевством Саудовская Аравия.
- 1934 — СССР вошел в состав Лиги Наций.
- 1938 — на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем (Черный день).
- 1941 — в Красной армии введено понятие «гвардейская часть».
- 1947 — создано ЦРУ США. В этот же день Военно-воздушные силы США выделены в отдельный вид вооруженных сил.
- 1954 — введена в строй Камская ГЭС.
- 1962 — катастрофа Ил-14 под Нижними Крестами (Якутия). Погибли 32 человека.
- 1973 — в ООН приняты Федеративная Республика Германия (ФРГ) и Германская Демократическая Республика (ГДР).
- 1976 — похороны Мао Цзэдуна.
- 1980 — запуск космического корабля «Союз-38» с первым кубинским космонавтом на борту.
- 1981 — во Франции запрещена смертная казнь.
- 1991 — сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
- 2000 — в США при участии экс-президентов СССР и США — Михаила Горбачева и Джорджа Буша создан новый международный фонд «В защиту демократии и развития».
- 2006 — запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.
- 2009 — в 150 км от Исламабада в результате теракта погибли не менее 33 человек, более полусотни ранены.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1475 — Чезаре Борджиа итальянский политический деятель эпохи Возрождения.
- 1819 — Жан Бернар Леон Фуко (ум. 1868), французский физик, вычисливший скорость света, создатель гироскопа и маятника Фуко.
- 1894 — Петр Репнин (ум. 1970), советский актер театра и кино.
- 1899 — Александр Мясников (ум. 1965), советский терапевт, академик АМН СССР.
- 1907 — Эдвин Макмиллан американский физик, Нобелевский лауреат.
- 1908 — Виктор Амбарцумян советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.
- 1932 — Николай Рукавишников (ум. 2002), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
- 1971 — Лэнс Армстронг, американский велогонщик. Единственный спортсмен, семь раз финишировавший первым в общем зачете «Тур де Франс».
Также 17 сентября ушли из жизни:
- 1911 — Петр Столыпин (р. 1862), российский государственный деятель, премьер-министр (1906—1911).
- 1967 — Джон Дуглас Кокрофт (р. 1897), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1951).
- 2004 — Клара Румянова советская и российская актриса театра, кино и радио, заслуженная артистка РСФСР.
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