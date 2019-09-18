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День в истории: Камская ГЭС, первый иранский космонавт и Клара Румянова

00:39, 18.09.2019
День в истории: Камская ГЭС, первый иранский космонавт и Клара Румянова
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 18 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники и даты:

  • День памяти погибших мотоциклистов
  • Всемирный день мониторинга качества воды

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1502 — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики.
  • 1698 — в Бастилию переведен таинственный узник, известный как «Железная маска».
  • 1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.
  • 1810 — провозглашена независимость Чили.
  • 1830 — лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.
  • 1851 — вышел первый номер «Нью-Йорк таймс».
  • 1852 — первая публикация в печати Льва Толстого (повесть «Детство», журнал «Современник», №9).
  • 1932 — король Хиджаза и Неджда Абдель Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно. Страна стала называться Королевством Саудовская Аравия.
  • 1934 — СССР вошел в состав Лиги Наций.
  • 1938 — на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем (Черный день).
  • 1941 — в Красной армии введено понятие «гвардейская часть».
  • 1947 — создано ЦРУ США. В этот же день Военно-воздушные силы США выделены в отдельный вид вооруженных сил.
  • 1954 — введена в строй Камская ГЭС.
  • 1962 — катастрофа Ил-14 под Нижними Крестами (Якутия). Погибли 32 человека.
  • 1973 — в ООН приняты Федеративная Республика Германия (ФРГ) и Германская Демократическая Республика (ГДР).
  • 1976 — похороны Мао Цзэдуна.
  • 1980 — запуск космического корабля «Союз-38» с первым кубинским космонавтом на борту.
  • 1981 — во Франции запрещена смертная казнь.
  • 1991 — сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
  • 2000 — в США при участии экс-президентов СССР и США — Михаила Горбачева и Джорджа Буша создан новый международный фонд «В защиту демократии и развития».
  • 2006 — запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.
  • 2009 — в 150 км от Исламабада в результате теракта погибли не менее 33 человек, более полусотни ранены.

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1475 — Чезаре Борджиа итальянский политический деятель эпохи Возрождения.
  • 1819 — Жан Бернар Леон Фуко (ум. 1868), французский физик, вычисливший скорость света, создатель гироскопа и маятника Фуко.
  • 1894 — Петр Репнин (ум. 1970), советский актер театра и кино.
  • 1899 — Александр Мясников (ум. 1965), советский терапевт, академик АМН СССР.
  • 1907 — Эдвин Макмиллан американский физик, Нобелевский лауреат.
  • 1908 — Виктор Амбарцумян советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.
  • 1932 — Николай Рукавишников (ум. 2002), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
  • 1971 — Лэнс Армстронг, американский велогонщик. Единственный спортсмен, семь раз финишировавший первым в общем зачете «Тур де Франс».

Также 17 сентября ушли из жизни:

  • 1911 — Петр Столыпин (р. 1862), российский государственный деятель, премьер-министр (1906—1911).
  • 1967 — Джон Дуглас Кокрофт (р. 1897), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1951).
  • 2004 — Клара Румянова советская и российская актриса театра, кино и радио, заслуженная артистка РСФСР.
ОбществоИстория
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