День в истории: Камская ГЭС, первый иранский космонавт и Клара Румянова

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 18 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники и даты:

День памяти погибших мотоциклистов

Всемирный день мониторинга качества воды

В этот день произошли такие значимые события, как:

1502 — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики.

1698 — в Бастилию переведен таинственный узник, известный как «Железная маска».

1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.

1810 — провозглашена независимость Чили.

1830 — лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.

1851 — вышел первый номер «Нью-Йорк таймс».

1852 — первая публикация в печати Льва Толстого (повесть «Детство», журнал «Современник», №9).

1932 — король Хиджаза и Неджда Абдель Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно. Страна стала называться Королевством Саудовская Аравия.

1934 — СССР вошел в состав Лиги Наций.

1938 — на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем (Черный день).

1941 — в Красной армии введено понятие «гвардейская часть».

1947 — создано ЦРУ США. В этот же день Военно-воздушные силы США выделены в отдельный вид вооруженных сил.

1954 — введена в строй Камская ГЭС.

1962 — катастрофа Ил-14 под Нижними Крестами (Якутия). Погибли 32 человека.

1973 — в ООН приняты Федеративная Республика Германия (ФРГ) и Германская Демократическая Республика (ГДР).

1976 — похороны Мао Цзэдуна.

1980 — запуск космического корабля «Союз-38» с первым кубинским космонавтом на борту.

1981 — во Франции запрещена смертная казнь.

1991 — сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины

2000 — в США при участии экс-президентов СССР и США — Михаила Горбачева и Джорджа Буша создан новый международный фонд «В защиту демократии и развития».

2006 — запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.

2009 — в 150 км от Исламабада в результате теракта погибли не менее 33 человек, более полусотни ранены.

В этот день родились следующие известные личности:

1475 — Чезаре Борджиа итальянский политический деятель эпохи Возрождения.

1819 — Жан Бернар Леон Фуко (ум. 1868), французский физик, вычисливший скорость света, создатель гироскопа и маятника Фуко.

1894 — Петр Репнин (ум. 1970), советский актер театра и кино.

1899 — Александр Мясников (ум. 1965), советский терапевт, академик АМН СССР.

1907 — Эдвин Макмиллан американский физик, Нобелевский лауреат.

1908 — Виктор Амбарцумян советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.

1932 — Николай Рукавишников (ум. 2002), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

1971 — Лэнс Армстронг, американский велогонщик. Единственный спортсмен, семь раз финишировавший первым в общем зачете «Тур де Франс».

Также 17 сентября ушли из жизни: