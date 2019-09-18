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За установку водонапорной башни и ремонт скважины в селе Верхние Челны заплатят 1,1 миллиона рублей

01:05, 18.09.2019
За установку водонапорной башни и ремонт скважины в селе Верхние Челны заплатят 1,1 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Исполком Нижнекамского муниципального района 27 сентября проведет тендер на выполнение работ по установке стальной водонапорной башни объемом 50 кубометров (тип БР-15У) и ремонт скважины глубиной до 300 метров в селе Верхние Челны. За работу подрядчик получит 1,1 млн рублей.

Источник финансирования — муниципальный бюджет Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района.

Работы необходимо выполнить до 30 ноября текущего года, говорится на сайте госзакупок. Они должны соответствовать всем ГОСТам и СНиПам, предусмотренным законодательством.

Подрядчик обязан предоставить заказчику гарантийный срок в 36 месяцев с даты подписания актов приема-передачи выполненных работ.

Напомним, с 2010 по 2018 год на строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и артезианских скважин в Татарстане потратили более 6 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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