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Арбитраж Татарстана прекратил дело о банкротстве Казанского уксусного завода

07:41, 17.09.2019
Арбитраж Татарстана прекратил дело о банкротстве Казанского уксусного завода
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение по банкротству в отношении ЗАО «Казанский уксусный завод».

Таким образом, производство по делу о несостоятельности прекращено, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Определение суда может быть обжаловано в арбитражном суде кассационной инстанции в
месячный срок

Напомним, в апреле 2018 года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ЗАО «Казанский уксусный завод» процедуру наблюдения. В декабре завод был признан банкротом.

Бизнес Татарстан
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