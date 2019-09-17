Арбитраж Татарстана прекратил дело о банкротстве Казанского уксусного завода

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение по банкротству в отношении ЗАО «Казанский уксусный завод».

Таким образом, производство по делу о несостоятельности прекращено, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Определение суда может быть обжаловано в арбитражном суде кассационной инстанции в

месячный срок

Напомним, в апреле 2018 года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ЗАО «Казанский уксусный завод» процедуру наблюдения. В декабре завод был признан банкротом.