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Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

06:12, 17.09.2019
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Фото: pixabay.com

Четыре страны Центральной Америки — Никарагуа, Сальвадор, Гондурас и Гватемала — остались без света в связи с аварией.

Сбой возник в Никарагуа, однако он повлиял на всю Центральноамериканскую систему электроэнергетической интеграции (SIEPAC), сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса (ENEE) на своей странице в Facebook.

На данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, в Аргентине и Уругвае отключили электричество в воскресенье, 16 июня. Власти двух стран назвали случай беспрецедентным. На следующий день электроснабжение было восстановлено.

Происшествия
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