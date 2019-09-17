Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Четыре страны Центральной Америки — Никарагуа, Сальвадор, Гондурас и Гватемала — остались без света в связи с аварией.

Сбой возник в Никарагуа, однако он повлиял на всю Центральноамериканскую систему электроэнергетической интеграции (SIEPAC), сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса (ENEE) на своей странице в Facebook.

На данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, в Аргентине и Уругвае отключили электричество в воскресенье, 16 июня. Власти двух стран назвали случай беспрецедентным. На следующий день электроснабжение было восстановлено.