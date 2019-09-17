ФАС высказалась против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала инициативу Министерства строительства и ЖКХ об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новых домах.

В ведомстве считают, что счетчики можно заменить, например, оснащением домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температуры за окном, а также развитием института энергосервисных контрактов.

Одним из недостатков обязательной установки счетчиков в ФАС назвали невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме. При этом ее отмена не повлечет изменений при расчете тарифов, пишут «Известия».

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.