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ФАС высказалась против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах

05:13, 17.09.2019 1
ФАС высказалась против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала инициативу Министерства строительства и ЖКХ об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новых домах.

В ведомстве считают, что счетчики можно заменить, например, оснащением домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температуры за окном, а также развитием института энергосервисных контрактов.

Одним из недостатков обязательной установки счетчиков в ФАС назвали невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме. При этом ее отмена не повлечет изменений при расчете тарифов, пишут «Известия».

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.

ОбществоИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 сен
    люди начали эклнлмииь. а ук это не нравиться . маржы нет.
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