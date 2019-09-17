Главное к утру: девятибалльные пробки в Казани, запрет мелких баров в России, дело против чиновников Минлесхоза РТ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 17 сентября.

Вчера СМИ сообщили, что с 1 октября текущего года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым написать заявление на отпуск или увольнение можно будет по электронной почте. Электронный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный. Однако Государственная дума еще не принимала законопроект об этом.

Накануне вечером максимальная загруженность дорог в Казани достигла 9 баллов. Самая длинная пробка составила 4,1 км. Речь идет о заторе на улицах Достоевского и Аделя Кутуя. Пик загруженности участка от улицы Волкова до улицы Назиба Жиганова пришелся на 18.24.

Правительство Татарстана внесло изменения в постановление о госпрограмме «Формирование современной городской среды на территории РТ». Она продлена до 2024 года.

Правительство России «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залом обслуживания менее 20 кв. м.

По факту незаконной рубки деревьев на территории особо защитного лесного участка в Алексеевском районе РТ Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой против чиновников Минлесхоза РТ возбуждено уголовное дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность».