Ученые нашли связь между приемом парацетамола и развитием СДВГ

Исследователи из Бристольского университета обнаружили связь между приемом парацетамола во время беременности и риском развития гиперактивности и дефицита внимания у детей.

Ученые использовали данные 12 000 матерей. Они обратились к результатам лонгитюдного исследования ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children), которое начали проводить в 1991 году для того, чтобы собрать информацию о здоровье матерей и их детей, передает N+1.

Медики выяснили, что из 135 параметров с приемом парацетамола статистически связаны 12, которые были признаками гиперактивности или дефицита внимания.

Особенно сильно синдром гиперактивности и дефицит внимания проявлялись после того, как дети пошли в школу, как показали опросы учителей. При этом у девочек корреляция была слабее, чем у мальчиков — если у первых эффекты проявлялись до семи лет, то у вторых до девяти. К 15 годам никакой статистической связи между приемом парацетамола и гиперактивностью или недостатком внимания исследователи не нашли.