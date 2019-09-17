День в истории: ядерный полигон, Кен Кизи и Кит Флинт
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День Конституции и Гражданства в США
- День спасателя Украины
- В Чили — Национальный день хуасо.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1630 — американский город Бостон получил свое название по одноименному английскому городку в графстве Линкольншир.
- 1665 — Великая эпидемия чумы в Лондоне.
- 1787 — на Конституционной конвенции в Филадельфии принята Конституция США.
- 1809 — к Российской империи была присоединена Финляндия по итогам Русско-шведской (Финской) войны 1808—1809 годов.
- 1900 — провозглашено создание Австралийского Союза.
- 1920 — при вузах России созданы рабочие факультеты (рабфаки).
- 1932 — власти СССР основали Литературный институт им. А.М. Горького.
- 1954 — на Новой Земле создан советский ядерный полигон.
- 1991 — Линус Торвальдс опубликовал исходный код Linux, ядра операционной системы.
- 2001 — террористы попытались захватить Гудермес.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1688 — граф Михаил Бестужев-Рюмин (ум. 1760), русский дипломат.
- 1854 — Дэвид Бьюик (ум. 1929), американский автоинженер и промышленник.
- 1857 — Константин Циолковский (ум. 1935), российский и советский ученый, пионер космонавтики.
- 1935 — Кен Кизи (ум. 2001), американский писатель, автор романа «Пролетая над гнездом кукушки».
- 1939 — Владимир Меньшов, актер и режиссер, народный артист РСФСР, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».
- 1969 — Кит Флинт, фронтмен The Prodigy.
- 1985 — Александр Овечкин, российский хоккеист.
Также 17 сентября ушли из жизни:
- 1823 — Абрахам-Луи Бреге (р. 1747), швейцарско-французский часовщик-изобретатель и ученый-механик.
- 1984 — Юрий Визбор (р. 1934), советский киноактер, журналист, один из основоположников авторской песни.
- 1994 — Карл Поппер (р. 1902), австрийско-английский философ, создатель теории открытого общества.
- 2001 — погиб Давид Кипиани (р. 1951), грузинский советский футболист, тренер.
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