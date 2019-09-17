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День в истории: ядерный полигон, Кен Кизи и Кит Флинт

00:33, 17.09.2019
День в истории: ядерный полигон, Кен Кизи и Кит Флинт
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День Конституции и Гражданства в США
  • День спасателя Украины
  • В Чили — Национальный день хуасо.

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1630 — американский город Бостон получил свое название по одноименному английскому городку в графстве Линкольншир.
  • 1665 — Великая эпидемия чумы в Лондоне.
  • 1787 — на Конституционной конвенции в Филадельфии принята Конституция США.
  • 1809 — к Российской империи была присоединена Финляндия по итогам Русско-шведской (Финской) войны 1808—1809 годов.
  • 1900 — провозглашено создание Австралийского Союза.
  • 1920 — при вузах России созданы рабочие факультеты (рабфаки).
  • 1932 — власти СССР основали Литературный институт им. А.М. Горького.
  • 1954 — на Новой Земле создан советский ядерный полигон.
  • 1991 — Линус Торвальдс опубликовал исходный код Linux, ядра операционной системы.
  • 2001 — террористы попытались захватить Гудермес.

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1688 — граф Михаил Бестужев-Рюмин (ум. 1760), русский дипломат.
  • 1854 — Дэвид Бьюик (ум. 1929), американский автоинженер и промышленник.
  • 1857 — Константин Циолковский (ум. 1935), российский и советский ученый, пионер космонавтики.
  • 1935 — Кен Кизи (ум. 2001), американский писатель, автор романа «Пролетая над гнездом кукушки».
  • 1939 — Владимир Меньшов, актер и режиссер, народный артист РСФСР, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».
  • 1969 — Кит Флинт, фронтмен The Prodigy.
  • 1985 — Александр Овечкин, российский хоккеист.

Также 17 сентября ушли из жизни:

  • 1823 — Абрахам-Луи Бреге (р. 1747), швейцарско-французский часовщик-изобретатель и ученый-механик.
  • 1984 — Юрий Визбор (р. 1934), советский киноактер, журналист, один из основоположников авторской песни.
  • 1994 — Карл Поппер (р. 1902), австрийско-английский философ, создатель теории открытого общества.
  • 2001 — погиб Давид Кипиани (р. 1951), грузинский советский футболист, тренер.
Общество
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