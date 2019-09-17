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Синоптики Татарстана прогнозируют сильный ветер и до +18°С

04:33, 17.09.2019
Синоптики Татарстана прогнозируют сильный ветер и до +18°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 17 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 13—18 градусов выше ноля. В Казани термометры покажут от +13°С до +16°С. В Набережных Челнах температура составит от +13°С до +16°С.

Общество Татарстан
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