Синоптики Татарстана прогнозируют сильный ветер и до +18°С
Сегодня, 17 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем воздух прогреется до 13—18 градусов выше ноля. В Казани термометры покажут от +13°С до +16°С. В Набережных Челнах температура составит от +13°С до +16°С.Общество Татарстан
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