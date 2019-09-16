Артем Галимов: «Ощущения от первого гола? Приятно. Такие шайбы отрабатываю на тренировке»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3).

«Ощущения от первого гола? Приятные (смеется). Хорошо отдали, хорошо забили. Эмоции захлестывают. Главное, что выиграли. Такие голы на тренировках отрабатываю, там у вратаря неудобная позиция получается.

Чуть-чуть удаления подвели. Не очень хорошо сыграли третий период, немного нервно было. Сложнее, чем с «Металлургом»? Ну здесь игроки молодые, стараются, хотят выиграть. Поэтому сегодня получилась такая игра.

Партнеры помогают, коллектив дружный. Вот тюбетейку Данис Зиннурович передал, шайбу тоже получилось забрать. Не знаю даже, с чипом она или нет (смеется), — передает слова Галимова корреспондент «Реального времени».