Поисковики установили личность погибшей на фронте медсестры из Татарстана по ДНК-анализам — видео

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Поисковики нашли останки медсестры в нацпарке Орловское полесье около двух лет назад. Чтобы установить личность погибшей на фронте девушки им пришлось провести антропологический анализ и анализ ДНК, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Останки лежали в правильном анатомическом порядке. Лежали на уставных армейских носилках, сверху тело было прикрыто шинелью», — рассказал член межрегионального поискового объединения «Костер» Владимир Юдин.

Антропологи с вероятностью 70% заключили, что это медсестра Ркия Мусина. А вот сравнение данных ДНК с данными родной сестры Мусиной показали совпадение в 98,9%.