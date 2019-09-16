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Поисковики установили личность погибшей на фронте медсестры из Татарстана по ДНК-анализам — видео

20:20, 16.09.2019
Поисковики установили личность погибшей на фронте медсестры из Татарстана по ДНК-анализам — видео
Фото: скриншот

Поисковики нашли останки медсестры в нацпарке Орловское полесье около двух лет назад. Чтобы установить личность погибшей на фронте девушки им пришлось провести антропологический анализ и анализ ДНК, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Останки лежали в правильном анатомическом порядке. Лежали на уставных армейских носилках, сверху тело было прикрыто шинелью», — рассказал член межрегионального поискового объединения «Костер» Владимир Юдин.

Антропологи с вероятностью 70% заключили, что это медсестра Ркия Мусина. А вот сравнение данных ДНК с данными родной сестры Мусиной показали совпадение в 98,9%.

Общество Татарстан
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