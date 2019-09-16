Итоги дня: фильм о работниках Казанского вертолетного завода, господдержка многодетных семей, саммит разведок в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 сентября.

Татарстан получил дополнительно 279,68 млн рублей на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Таким образом, общий бюджет этого нацпроекта в Татарстане на 2019 год составил почти 2 млрд рублей.

О работниках Казанского вертолетного завода и их семьях снимут фильм. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



В Казани может появиться магазин формата zero waste, который предусматривает покупку насыпной продукции в собственную тару. Подобные магазины откроются в 2020—2021 годах.

По данным портала National Geographic Traveler Awards 2019, Татарстан лидирует в онлайн-голосовании о гастрономических путешествиях по России. В номинации «Российский гастрономический туризм» за республику отдали 51% голосов.



Народный хурал Республики Калмыкия внес в Госдуму проект базового закона о мерах господдержки многодетных семей в России. В качестве помощи многодетным семьям предлагается скидка при оплате коммунальных услуг, бесплатное лекарственное обеспечение, льготный проезд для детей на общественном транспорте.



В Казани 23 сентября пройдет ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Синоптики Росгидромета рассказали о средней температуре в сентябре. Она превысит норму на 1—1,5 градуса.

В офисных центрах Татарстана могут появиться «умные» лифты с функцией распознавания лиц. В них будет встроено оборудование, которое сможет круглосуточно отправлять в центр обработки информацию о ключевых показателях лифта.

Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству заключенных договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) за первое полугодие 2019 года. Жители республики застраховали свое имущество за это время почти 490 тыс. раз. Это 2,2% от общего числа договоров.

Проект по автоматизации ведения захоронений в Казани вышел в финал всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT.2019» в Белгороде. Он занял второе место в номинации «Государственное и муниципальное управление».

Крупнейшие российские торговые сети электроники запаслись достаточным количеством новых iPhone, чтобы старт их продаж прошел без очередей.



Татарстан пока не планирует переход на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос требует глубокого анализа, сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

