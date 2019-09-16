Путин помиловал трех осужденных за оборот наркотиков и насильственные преступления

Президент России Владимир Путин помиловал двух женщин и мужчину, которые осуждены за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие постановления опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах отмечается, что решения о помиловании приняты исходя из принципов гуманности.

Так, одна из помилованных, Наталья Сапоцкая, осужденная за незаконный оборот наркотиков, имеет на иждивении пятерых детей, в том числе четверых малолетних. Оксану Ивасюк суд признал виновной в убийстве нападавшего на нее мужа. Алексей Давыдов — ветеран труда 1938 года рождения, напавший с ножом на человека. Он признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще 10 украинцев.

