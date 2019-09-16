Минпромторг России спрогнозировал двукратный рост в России рынка медизделий за пять лет

К концу 2024 года в России прогнозируется двукратный рост рынка медизделий, заявил глава Минпромторга россии Денис Мантуров. Доля российских производителей на рынке в этот период возрастет до 40%.

В 2018 году объем рынка российских медизделий составил 280 млрд рублей, добавил министр. Доля российского продукта на общем рынке медизделий, по его данным, составляет 23%. Основным драйвером развития этого рынка должен стать нацпроект «Здравоохранение», передает ТАСС слова министра

Также Мантуров добавил, что уже сейчас свыше 88% медицинских изделий, применяемых в районных больницах РФ, отечественного производства.

Напомним, в Татарстане бюджет нацпроекта «Здравоохранения» сейчас составляет 7 млрд рублей до 2029 года. Подробнее о реализации нацпроекта — в материале «Реального времени»