Во время пожара в пятиэтажке Красноярска погиб прокурор Лесосибирска

Во время ночного пожара в пятиэтажном доме в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Пожар в ночь с 15 на 16 сентября унес жизни восьми человек — четверых детей и четверых взрослых.

Установлено, что в квартире проживала семья с двумя детьми, к которым на выходные приехали родственники.

Предварительной причиной пожара является короткое замыкание, специалисты рассматривают и другие версии случившегося. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить криминалистам и следователям.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о гибели восьми человек на пожаре передано в центральный аппарат Следственного комитета России.