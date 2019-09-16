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В Нижнекамске завершили строительство колеса обозрения

09:11, 16.09.2019 1
В Нижнекамске завершили строительство колеса обозрения
Фото: скриншот

В нижнекамском парке «Семья» завершилось строительство колеса обозрения.

Высота нового аттракциона составила 42 м. Он может вмещать более 100 человек, так как содержит 18 кабинок, каждая из которых рассчитана на 6 посетителей, сообщил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев в Instagram.

Он отметил, что проект помогал реализовывать инвестор из Челябинска.

Ранее сообщалось, что в строительство колеса вложат 63 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 сен
    и нафиг оно надо этому городу?
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