В Нижнекамске завершили строительство колеса обозрения
В нижнекамском парке «Семья» завершилось строительство колеса обозрения.
Высота нового аттракциона составила 42 м. Он может вмещать более 100 человек, так как содержит 18 кабинок, каждая из которых рассчитана на 6 посетителей, сообщил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев в Instagram.
Он отметил, что проект помогал реализовывать инвестор из Челябинска.
Ранее сообщалось, что в строительство колеса вложат 63 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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