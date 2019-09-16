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Промышленность

Глава Nissan ушел в отставку

06:29, 16.09.2019
Глава Nissan ушел в отставку
Фото: commons.wikimedia.org

Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава покинул свой пост.

Нового руководителя назначат в октябре. Временно исполняющим обязанности главы корпорации стал член советов директоров Nissan и Renault Ясухиро Ямаути, сообщило новостное агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свой пост из-за скандала с финансовыми махинациями.

Дело в том, что с прошлого года автоконцерн оказался в центре внимания из-за скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовала Токийская прокуратура в ноябре прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год.

Кроме того, установлено, что и сам гендиректор получал завышенные доходы. Шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акции на день после завышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около $440 тысяч) больше, чем должен был.

ПромышленностьМашиностроение
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