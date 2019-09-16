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Роскосмос испытает макет двигателя для космического ядерного буксира

02:36, 16.09.2019
Роскосмос испытает макет двигателя для космического ядерного буксира
Фото: pixabay.com

В 2020 году «Роскосмос» собирается испытать макет двигателя для космического ядерного буксира.

Госкорпорация разместила на сайте госзакупок тендер на работы по теме «Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов (НИР «Форсаж«)». Общая стоимость проекта составляет 525,6 млн рублей.

Подрядчик должен предоставить предложения по проектному облику электроракетного роторного двигателя в составе ядерной энергодвигательной установки межорбитального буксира. Экспериментальное подтверждение должно состояться не позднее 30 марта 2020 года.

Ранее стало известно, что Роскосмос будет применять ракету Р-36 («Сатана») после конверсии для выведения полезной нагрузки в космос.

ПромышленностьОПК
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