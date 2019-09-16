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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +16 градусов

04:33, 16.09.2019
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 15 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами дождь.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +11°С до 16°С. В Казани днем ожидается от +16°С до 18°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +13°С до 15°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 16 сентября.

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