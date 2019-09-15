Вертолет с пассажирами пропал в Якутии во время полета

В Якутии потеряли связь с пилотом вертолета «Eurocopter», выполнявшим полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов. На борту находился пилот и два пассажира.

Вертолет вылетел из поселка Усть-Нера и планировал полет через озеро Аяма и ручей Уточан, после чего вернуться в населенный пункт «для перевозки ранее заготовленной рыбы». В пресс-службе регионального главка МЧС уточняют, что срабатывание аварийного маяка не присходило.

Для проведения поисков в район устья реки Уточан вылетел другой вертолет «Eurocopter» и вертолет «Robinson», принадлежащие частным компаниям.

Напомним, в августе в результате крушения вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы.

