Самого опытного космонавта России исключили из отряда космонавтов

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда Федора Юрчихина, который считается самым опытным из действующих космонавтов.

Информацию об этом подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он добавил, что решение медкомиссии является окончательным, однако оно должно быть утверждено межведомственной комиссией.

Как отмечает «РИА Новости», ранее Юрчихин рассказывал, что к его здоровью «возникли вопросы». Тем не менее он высказывал желание еще раз отправиться в космическую экспедицию.

Юрчихин, которому исполнилось 60 лет, летал в космос уже пять раз. Впервые он побывал на орбите в 2002 году. Суммарная продолжительность его полетов составила 672 суток 21 час.



Напомним, этой осенью может состояться первый в истории выход двух женщин в космос.

