В Казани выставили на продажу «обезьянку с Баумана»

На продажу в Казани выставили обезьяну вида макака-резус за 180 тысяч рублей. По утверждению продавца, именно эту обезьяну использовали для фотосъемок с горожанами и туристами на улице Баумана.

В объявлении на Avito сказано, что в качестве живого фотоэкспоната обезьяна проработала 2 года, в подтверждение продавец выложил ряд снимков с людьми и макакой на Баумана. Продавец заверяет, что животному сделаны все необходимые прививки, обезъяна чипирована, имеются соответствующие документы.

Напомним, в апреле на Avito продавали попугаев, которые говорят на татарском языке.

