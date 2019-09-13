Найден безопасный для волос способ лечения рака

Ученые выяснили, как предотвратить выпадение волос при лечении рака. При химиотерапии волосяные фолликулы можно защитить ингибиторами CDK4/6. Они блокируют деление клеток, не оказывая токсичного воздействия на волосяные фолликулы.

Волосы становятся менее восприимчивыми к таксанам — противоопухолевым препаратам, часто применяемым в борьбе против рака молочной железы, сообщается в пресс-релизе MedicalXpress. Таксаны воздействуют на стволовые клетки у корней волос, из которых возникают специализированные делящиеся клетки.

Между тем ученые до сих пор не знают точный механизм повреждения фолликул. Неизвестно также, почему одни пациенты теряют больше волос, чем другие, хотя получают одинаковые дозы препарата.

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