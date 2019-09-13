Главное к утру: обновление транспорта в Казани, открытие центра узбекской культуры, увеличение МРОТ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 13 сентября.

Казань войдет в комплексную программу развития общественного транспорта. На обновление автопарка по всей стране потребуется 2,1 трлн рублей инвестиций. Инициатором проекта стал ВЭБ.РФ.

С начала 2019 года на 19% проверенных Росстандартом заправках был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций и в 39 случаях были нарушения. Что касается проверки на соответствие качества топлива, то она показала, что 9% заправок — 33 случая из 366 — не соответствовали нормам.

В Казанском кооперативном институте Российского университета кооперации (ККИ РУК) при поддержке Генерального консульства Республики Узбекистан в Казани откроется центр узбекской культуры. В рамках мероприятия пройдет панельная сессия «Татарстан — Узбекистан: диалог двух культур» и подписание соглашения о сотрудничестве между институтом и Международным университетом туризма «Шелковый путь».

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей из федерального бюджета: 5,8 млрд рублей — из федерального бюджета и 15,1 млрд рублей — из бюджетов регионов. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

В Госдуму РФ внесен законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70—80% граждан-должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. Порядка 65—75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года. Ведомство ожидает, что в следующем году рост реальных доходов россиян составит 1,5%.

