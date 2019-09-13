В Нижнекамске в этом сезоне привели в порядок 29 из 36 дворов

Фото: пресс-служба главы НМР

До конца строительного сезона в Нижнекамске будут отремонтированы 36 дворов, работы уже начаты. На сегодняшний день в порядок приведены 29 пространств.

Это делается в рамках программы по ремонту внутридворовых территорий. На эти цели из республиканского бюджета выделено 170 млн рублей, передает пресс-служба Нижнекамского района.

В программу включен комплексный ремонт — реконструкция дорожного покрытия, расширение проезжей части, строительство пешеходных дорожек, увеличение парковочных мест в тех дворах, где это возможно, и обустройство площадок около подъездов.

Программа реализуется с 2016 года. За это время благоустроено 219 дворов.

Ранее сообщалось, что анкетирование жителей Татарстана по реализации программы «Наш двор» завершат 6 сентября. Волонтеры обходили дома и персонально вручали анкеты жильцам. В бланке один вопрос: «Какой из перечисленных видов работ вы считаете наиболее приоритетным?. Далее указаны виды работ, и напротив каждого необходимо поставить числа от 1 до 10.

