Итоги дня: отравления в Уфе, санкции Евросоюза и диалог с перевозчиками Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 сентября.



В ночь на четверг в Уфе зафиксировали факт массового отравления. 15 горожан попали в больницу после покупки шаурмы в уличном бистро. Пятеро пострадавших оказались в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело. Владельца киоска допросили. Мэр Уфы припомнил, что уже выступал против киосков с шаурмой, но тогда горожане его высмеяли.



Евросоюз продлил антироссийские санкции. Совет Европы утвердил очередное продление индивидуальных санкций за «нарушение территориальной целостности» Украины.



Власти Татарстана потребовали от казанских перевозчиков обосновать необходимость повышения цен на проезд до 40 рублей.



Казанский Кремль ответил на заявления Владимира Жириновского о чрезмерном финансировании Татарстана. «Руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от лица русского народа», — заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



В Нижнекамске откроют торговую площадку для фермеров. Власти города показали рендеры будущего агропарка.



Известный рэпер Face стал музыкантом года по версии журнала GQ. Уроженец Уфы Иван Дремин обошел Тиму Белорусских, Филиппа Киркорова, Little Big и «Машину времени».



Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил новое видео от Red Bull, в котором снялся гоночный КАМАЗ. На этот раз челнинский грузовик проехался по горной дороге на севере Турции, считающейся одной из самых опасных трасс в мире.



Видео «казанских близняшек» дошло до британской прессы. Про сестер Аделю и Алину Фатхеевых написала Daily Mail.



«Ростех» и компания экс-министра связи РФ Николая Никифорова из Иннополиса создадут оператора движения беспилотников. Это явление можно назвать новой вехой в истории технологий и дорожного движения. Оператор будет контролировать движение автономного транспорта как на земле так и в воздухе.

