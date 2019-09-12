Радиостанция «Спорт ФМ» может возобновить вещание

Министр спорта России Павел Колобков заявил о желании возродить радиостанцию «Спорт ФМ».

«Возрождение спортивной радиостанции? У нас обсуждается этот вопрос. Мы планируем возродить станцию «Спорт ФМ». Была хорошая радиостанция, у нее была своя аудитория. Такая радиостанция нам необходима, я сам некоторые новости узнавал оттуда. Но для этого надо согласовать получение радиочастоты», — передает слова Колобкова Sport24.

Спортивная радиостанция «Спорт ФМ» прекратила свое вещание в 2018 году. К годовщине закрытия радиостанции в «Реальном времени» вышел специальный материал с комментариями его бывших сотрудников.