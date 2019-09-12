Александр Егоров: «Тяжеловато женщинам судить мужской футбол. По крайней мере, у нас»

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, почему женщины-судьи не получают назначения на обслуживание матчей РПЛ.

"В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодежного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере, у нас.



Если они будут готовы, мы рассмотрим этот вариант. У нас есть молодые девушки, которые работали на Кубке ФНЛ. Если вырастут, с удовольствием их привлечем», — сказал Егоров «Чемпионату».

Напомним, ранее впервые в истории еврокубков Суперкубок Европы судила женщина-арбитр.