Хабиб Нурмагомедов: «Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся домой в Махачкалу. Бойца встречала официальная делегация во главе с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым.

По возвращении в Махачкалу Нурмагомедов прокомментировал победу над Дастином Порье.

«Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его «гильотине» в конце. Еще перед боем я говорил, что отдам ему шею, чтобы он потратил силы. А тут отдал шею и пришлось немного подсуетиться. Очень крепкий соперник. Оказался намного крепче, чем Макгрегор», — сказал Хабиб.

Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ). За свою победу Нурмагомедов получил рекордную сумму призовых в 6 млн долларов.