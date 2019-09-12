Главное к утру: казанские вузы в рейтинге университетов мира, увеличение фонда ОМС в 2020 году, подготовка к пенсии с 45

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 12 сентября.

Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет вошли в «Рейтинг университетов мира — 2020» по версии британского журнала Times Higher Education (THE). КФУ вошел в группу 601—800, КНИТУ оказался во второй тысяче. Кроме того, в этот рейтинг попал и Башкирский государственный университет.



Татарстан занял первое место в рейтинге инвестиционной активности российских регионов РФ за август 2019 года. Республика набрала в нем 155 баллов.



В следующем году бюджет фонда ОМС Татарстана увеличится на 2,9 млрд рублей. Он составит 57,1 млрд рублей.

Специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян. Соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре.

С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно Пенсионный фонд собирает необходимые для назначения пенсий данные. К этому планируют привлекать граждан с 45 лет.

