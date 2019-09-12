День в истории: открытие золота, юбилей Родниной, эфиопский Новый год
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 12 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Шнобелевская премия. Дата праздника уникальна для каждого года. В 2019 году эта дата — 12 сентября;
- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Под сотрудничеством Юг-Юг понимается сотрудничество между развивающимися странами. С 2004 года — 19 декабря, с 2012 подвинули на 12 сентября;
- Эфиопский Новый год;
- День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 490 год до н. э. — греческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, принес весть о победе греков над персами — «Ликуйте! Мы победили» и умер. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С тех пор марафон стал классической дистанцией, и соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных видов легкой атлетики;
- 1485 год — тверские бояре присягают на верность великому князю Ивану III. Тверское княжество входит в состав Московского государства;
- 1504 год — Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию;
- 1624 год — первая субмарина прошла испытания в Лондоне;
- 1695 год — евреи Нью-Йорка (США) обратились к губернатору с просьбой введения свободы вероисповеданий;
- 1698 год — в Российском царстве основан город Таганрог.
- 1699 год — впервые русское судно под трехцветным флагом прибыло за границу (в Константинополь);
- 1789 год — французский революционер Жан Поль Марат выпустил первый номер газеты «Друг народа»;
- 1799 год — шейх Дербента (Азербайджан) Али-хан принят в русское подданство;
- 1858 год — в Новой Шотландии (Канада) открыто золото;
- 1923 год — в Женеве подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий и торговли ими;
- 1933 год — Лео Силард предложил идею цепной ядерной реакции;
- 1959 год — с космодрома Байконур осуществлен запуск советской межпланетной станции «Луна-2». Она станет первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны;
- 1990 год — подписание договора об объединении Германии. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии был подписан министрами иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ. Договор прекратил действие прав и ответственности четырех стран в отношении Берлина и Германии и связанных с ними соглашений;
- 2000 год — певица Земфира во время выступления на якутском стадионе «Туймаада» призвала зрителей спуститься к сцене. Одни прыгали прямо с рядов (высота не менее 6 м), другие продирались сквозь милицейские кордоны. В давке серьезные травмы получили 19 человек;
- 2002 год — президент США Джордж Буш объявил о намерении Соединенных Штатов снова стать членом ЮНЕСКО, из состава которой они вышли 18 лет назад;
- 2006 год — в рамках Confessions Tour Мадонна впервые в истории посетила Россию, выступив в Москве на стадионе Лужники;
- 2007 год — президент Филиппин Джозеф Эстрада был приговорен к пожизненному заключению за разграбление страны.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1729 год — Иван Голенищев-Кутузов (ум. 1802), российский адмирал, поэт, президент Адмиралтейств-коллегии (1797—1798);
- 1824 год — Карл Яковлевич Маевский (ум. 1897), русский академик архитектуры, инженер-архитектор;
- 1838 год — Артур Ауверс (ум. 1915), немецкий астроном, составитель первого каталога звезд;
- 1897 год — Ирен Жолио-Кюри (ум. 1956), французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1935, совместно с Фредериком Жолио).
- 1921 год — Станислав Лем (ум. 2006), польский писатель-фантаст, сатирик, философ, публицист;
- 1931 год — сэр Иэн Холм, английский актер, обладатель премии «BAFTA» и театральной премии «Тони»;
- 1940 год — Уэйн Макларен (ум. 1992), американский актер, каскадер, фотомодель («ковбой Marlboro»);
- 1949 год — Ирина Роднина, советская фигуристка, 3-кратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, российский общественный деятель;
- 1957 год — Ханс Флориан Циммер, немецкий кинокомпозитор;
- 1967 год — Луи Си Кей, американский стендап-комик, актер, сценарист, продюсер и режиссер, обладатель премий «Эмми» и «Грэмми»;
- 1973 год — Пол Уокер (погиб в 2013), американский актер.
Также 12 сентября ушли из жизни:
- 1612 год — Василий Шуйский, русский князь, боярин, впоследствии царь (1606—1610) Василий IV;
- 1919 год — Леонид Андреев, русский писатель «Серебряного века»;
- 1994 год — Борис Егоров, советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза
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