Казанский суд отказал в аресте начальника угрозыска ОП «Горки»

Фото: «Реальное время»

Фигурантом уголовного дела о незаконном обороте оружия и превышении полномочий стал начальник угрозыска казанского ОП «Горки» Дамир Замалиев. Сегодня Следком просил о его аресте, Приволжский райсуд ходатайство не удовлетворил.



Отказ в аресте полицейского Замалиева «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда. Защитник подозреваемого от комментариев воздержался.

По информации осведомленных источников в силовых органах, фабула дела весьма любопытна — в ходе операции «Арсенал» на квартире умершего казанца изъяли оружие. Возбудили на хозяина дело и прекратили за смертью подозреваемого. Родственники покойного возмутились — никогда у него оружия не было, и обвинили силовиков в подбросе стволов.

По подозрению в причастности к преступлению сотрудники ФСБ задержали капитана Замалиева, а сегодня в суде следователь просил отправить его в СИЗО. Однако прокуратура не поддержала ходатайство.

Детали — в материале «Реального времени».