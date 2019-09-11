Казанский суд отказал в аресте начальника угрозыска ОП «Горки»
Фигурантом уголовного дела о незаконном обороте оружия и превышении полномочий стал начальник угрозыска казанского ОП «Горки» Дамир Замалиев. Сегодня Следком просил о его аресте, Приволжский райсуд ходатайство не удовлетворил.
Отказ в аресте полицейского Замалиева «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда. Защитник подозреваемого от комментариев воздержался.
По информации осведомленных источников в силовых органах, фабула дела весьма любопытна — в ходе операции «Арсенал» на квартире умершего казанца изъяли оружие. Возбудили на хозяина дело и прекратили за смертью подозреваемого. Родственники покойного возмутились — никогда у него оружия не было, и обвинили силовиков в подбросе стволов.
По подозрению в причастности к преступлению сотрудники ФСБ задержали капитана Замалиева, а сегодня в суде следователь просил отправить его в СИЗО. Однако прокуратура не поддержала ходатайство.
Детали — в материале «Реального времени».ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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