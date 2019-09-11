Итоги дня: Мусин признал вину, «Тайфун» в Зеленодольске и самые безопасные города ПФО

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 сентября.

Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин частично признал вину в злоупотреблениях полномочиями с ущербом на 53 млрд рублей.



В Зеленодольске заложили малый ракетный корабль «Тайфун». На церемонию приезжал главком ВМФ Николай Евменов.

Сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг безопасности российских городов. «Реальное время» выделило из него города Приволжья.

В мэрии Казани ответили на рейтинг «Яндекса» по плате за ЖКУ. В исполкоме утверждают, что цифры некорректны, поскольку в городе почти не оплачивают «коммуналку» через «Яндекс.Деньги».

Издателя уфимского издания ProUfu.ru Рината Рахимова «задержали» судебные приставы. Они явились в офис и увели его в Кировский районный отдел УФССП по РБ.



Минэкономики Татарстана прогнозирует рост ВРП республики на уровне 2—3%. По итогам 2019 года экономика вырастет на 1,3%.



В Казани сеть KFC объявила об открытии своего первого в России и Татарстане халяльного ресторана. Как выяснило «Реальное время» «полковник Сандерс» дал фальстарт. Пока сеть только подала заявку в Комитет по стандарту «Халяль».



Сегодня в Татарстане ждали семью принца Карима Ага Хана, который должен вручить премию в области архитектуры команде проекта по преобразованию общественных пространств в республике.

