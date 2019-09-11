С начала года объем курортного сбора в России превысил 360 млн рублей

С начала 2019 года российские туристы заплатили около 361 млн рублей курортного сбора. Пока этот сбор взимается только в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях.

Это больше, чем в прошлом году, когда удалось собрать 313 млн рублей, рассказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

«Влияние курортного сбора на динамику турпотока вызывало опасения при введении эксперимента. Мы помним, что еще на стадии обсуждения законопроекта была точка зрения, что все уедут в Европу и Турцию, хотя там тоже есть курортный сбор — и более значительный. Это оказалось не так, цифры говорят сами за себя», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Чеботарев отметил, что с начала года в Ставрополье собрали 180 млн рублей, в Краснодарском крае — 152 млн рублей, в Алтайском крае — 29 млн рублей.

По словам министра, многие российские субъекты заинтересованы ввести курортный сбор на своих территориях. Например, в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Приморье.