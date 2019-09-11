Сборная США проиграла на ЧМ по баскетболу впервые с 2006 года и вылетела из турнира

Сборная США по баскетболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира (ЧМ) в Китае уступила команде Франции со счетом 89:79 (18:18, 27:21, 18:27, 26:13).

Это поражение стало для американской сборной первым с 2006 года, когда команда под руководством Майка Кржижевски проиграла в полуфинале Греции.

После этого поражения сборная США покидает турнир, французы в 1/2 финала встретятся с командой Аргентины.

Ранее из турнира вылетела сборная России, уступив во втором групповом этапе Польше.