Тренер «Оренбурга» назвал болельщиков клуба богами

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в преддверии матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» ответил на вопросы пресс-службы клуба.

«В этих восьми матчах, которые мы провели, у нас был шанс не проиграть. Мы не играли хуже, чем в прошлом сезоне. Где-то немного не везло, где-то немного не хватило фарта или мастерства. «Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.

Также скажу, что в прошлом году нам забивали красивые голы в Ростове, Туле, в игре с ЦСКА. При минимальных моментах мы получали по два гола.

Что бы там ни говорили, фарт нужен. Также нужно усердно трудиться, быть уверенными в своих силах. Наши боги — это наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают», — сказал Федотов.

Отметим, что матч 9-го тура РПЛ между «Оренбургом» и казанским «Рубином» состоится 15 сентября в 14.00 по мск.