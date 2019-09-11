Главное к утру: новые гаджеты от Apple, транспортные развязки в Татарстане, снижение числа разводов в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 11 сентября.

Американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Кроме того, компания показала седьмое поколение планшетов iPad и «умные часы» Apple Watch Series 5.

В Елабужском районе Татарстана начали подготавливать территорию для строительства двух транспортных развязок автодороги М-7. Помимо развязок тут появятся остановки, пешеходные переходы и т. д. Проект был разработан для возможности выезда из сел Большая Качка и Большая Тарловка и заезда в эти населенные пункты.

В первые семь месяцев 2019 года в России официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов. Это на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал Росстат. Эксперты связали это с падением доходов.

Искусственный интеллект сможет подстраивать расписание автобусов под студентов. Благодаря этому они смогут реже опаздывать на лекции. Проект будет реализован с использованием систем «ГЛОНАСС» и интеллектуальными транспортными системами городского движения.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам сбивать беспилотники над аэропортами и в местах массового скопления людей. Это позволит повысить безопасность полетов авиации, а также защитит от потенциальных атак террористов. Отмечается, что сейчас в законодательстве нет норм, регулирующих действия беспилотников.

Большинство российских ведомств поддержали запрет на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя молодым людям с 21 года может быть принят до конца этого года. Она заметила, что его введение поддерживают 70% россиян, члены Госдумы и Совета Федерации.



Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды не начался в срок «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации». В России эксперимент по маркировке духов и туалетной воды QR-кодами должен был пройти с 1 июля по 30 ноября 2019 года. С 1 декабря духи должны маркироваться на постоянной основе.

