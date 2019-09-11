Счетная палата нашла нарушения в бюджете на 462 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года на сумму 426,2 млрд рублей.

Объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства при использовании средств федерального бюджета и при оказании услуг населению госучреждениями составил 73,6 млрд рублей, при осуществлении госзакупок — 18,7 млрд, говорится в отчете ведомства.

В 308 млн рублей оценен объем нарушений из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни. Из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата нарушения составили 9 ,1 млн рублей. Объем иных нарушений составил 16,4 млн рублей.

При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) оценили в 400,4 млрд рублей. По состоянию на 1 января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по 10 госпрограммам.

По представлениям Счетной палаты к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц. Также направлено 10 обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два обращения в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.