День в истории: атака на Всемирный торговый центр, Всероссийский день трезвости, первый граненый стакан
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 11 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День воинской славы в честь героев сражения у мыса Тендра в России;
- День патриота в США, в память о погибших в результате терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне;
- Национальный день Каталонии в память годовщины окончания осады Барселоны (1714);
- Всероссийский день трезвости (1914, Синод РПЦ);
- День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1609 год — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен;
- 1794 год — Национальный конвент издает декрет, фиксирующий единообразный максимум цен для всей Франции на время до 1 октября 1794 года в 14 ливров за квинтал; декрет был издан также под давлением парижской бедноты;
- 1812 год — основан Форт Росс — поселение русских на Аляске;
- 1832 год — в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в память победы над Наполеоном установлена Александровская колонна высотой 47,5 м. Ровно через 2 года состоялось ее торжественное открытие;
- 1854 год — в ходе обороны Севастополя было затоплено восемь устаревших парусных кораблей: фрегаты «Сизополь», «Флора», линейные корабли «Гавриил», «Уриил», «Три Святителя», «Силистрия», «Селафаил», «Варна». Огонь береговых батарей и затопленные корабли сделали Севастопольскую бухту недоступной для англо-французского флота;
- 1888 год — на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса;
- 1918 год — декретом Совнаркома в России введена Метрическая система мер и весов;
- 1943 год — на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский граненый стакан;
- 1944 год — Вторая мировая война: американские подразделения первыми из войск стран антигитлеровской коалиции вступают на территорию Германии;
- 1961 год — день рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF);
- 1973 год — военный переворот в Чили, профинансированный ЦРУ. Президент страны Альенде совершил самоубийство, приход к власти генерала Пиночета. Прекращение проекта Киберсин;
- 1993 год — в Киеве открыт памятный знак жертвам голодомора;
- 1997 год — Иосиф Кобзон впервые заявил о том, что завершает концертную деятельность;
- 2000 год — правительство Северной Осетии приняло решение увековечить память членов экипажа подводной лодки «Курск», назвав одну их горных вершин Центрального Кавказского хребта «Курском». Это решение принято по просьбе восьми альпинистов, покоривших горную вершину;
- 2001 год — террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон;
- 2015 год — башенный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке и задавил насмерть 107 человек.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1862 год — О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер; ум. 1910), американский писатель;
- 1877 год — Феликс Дзержинский (ум. 1926), российский революционер, председатель ВЧК (ОГПУ);
- 1877 год — Александр Арбузов (ум. 1968), советский химик, директор Института органической химии АН СССР;
- 1937 год — Иосиф Кобзон (ум. 2018), эстрадный певец (баритон) и общественный деятель, народный артист СССР;
- 1959 год — Андрей Заблудовский, советский и российский музыкант, участник группы «Выход» и бит-квартета «Секрет»;
- 1965 год — Башар Асад, сирийский государственный и политический деятель, президент Сирии (с 2000 г.).
Также 11 сентября ушли из жизни:
- 1823 год — Давид Рикардо, английский экономист, классик политической экономии;
- 1939 год — Константин Коровин, русский живописец и театральный художник;
- 1941 год — Мария Спиридонова, русская революционерка, политический деятель;
- 1962 год — Владимир Артемьев, советский конструктор ракетной техники;
- 1971 год — Никита Хрущев, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953—1964).
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