Ростуризм рассказал о либерализации визового режима России

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что введение режима электронных виз по всей России сделает ее государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран.

Система электронных виз на всей территории России заработает с 1 января 2021 года. Сейчас она работает в регионах Дальнего Востока и Калининградской области, пишет «РИА Новости».

Ранее Министерство иностранных дел России предложило упростить оформление туристических виз в РФ для иностранцев. На данный момент обыкновенная туристическая виза выдается иностранному гражданину при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров. Если документ будет принят, то оформление визы будет производиться на основании подтверждения о бронировании гостиницы.