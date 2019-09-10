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Итоги дня: итоги выборов, суицид у Госсовета Удмуртии и рост цен в казанских маршрутках

19:00, 10.09.2019
Итоги дня: итоги выборов, суицид у Госсовета Удмуртии и рост цен в казанских маршрутках
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 сентября.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подвел итоги выборов в Госсовет РТ VI созыва. Кроме того, стало известно, кто займет освободившееся место в Казгордуме. Также официально признаны итоги выборов в Башкирии, Оренбуржье и Татарстане.

В Удмуртии мужчина совершил попытку самоубийства у здания Госсовета. В итоге он скончался в больнице. Республиканский парламент перенес заседание на две недели.

Казанские перевозчики предложили поднять тарифы на проезд в общественном транспорте до 40 рублей.

«Татнефть» покупает у СИБУРа два предприятия в Тольятти. Гендиректор СИБУРа объяснил, что компания намерена сосредоточиться на более крупных производствах.

Тимати удалил записанный с Гуфом клип «Москва». Ролик вызвал волну обвинений в продажности и набрал рекордные для российского сегмента YouTube 1,4 млн дизлайков.

На первом пленарном заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался о бюджетной политике в отношении национальных регионов. Он пожаловался, что Казань «завалили деньгами».

Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени замглавы исполкома Казани Азата Нигматзянова и завкафедрой КНИТУ КХТИ Людмилу Абуталипову.

Основатель Alibaba Джек Ма решил уйти с поста председателя совета директоров. После ухода Ма продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership.

Госдеп США ввел санкции в отношении сургутских следователей. Американские чиновники считают сотрудников СКР причастными к преследованиям членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

Общество
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