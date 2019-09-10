Главное к утру: съемки фильма в Казани, презентация Apple, ужесточение найма водителей такси

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 10 сентября.

В Казани идут съемки фильма «Я приду» режиссера Булата Саитова. Картина рассказывает о сбежавшем из колонии парне, который ищет свою бабушку. Съемки будут идти 18 дней. На них Министерство культуры Татарстана выделило 2 млн рублей. Остальные средства на фильм предоставят режиссер и продюсер.



Стало известно, когда в Казани появится молодежное пространство под мостом «Миллениум». Министерство строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана начало формировать график работ по обустройству территории. Пространство планируется открыть ко Дню молодежи, 27 июня 2020 года.

В Советском районе Казани до 30 сентября ограничено движение по ул. Зеленой. Это связано с ремонтом улично-дорожной сети.



Компания Apple проведет презентацию, на которой представит новые модели смартфона iPhone. Американская корпорация впервые проведет трансляцию на YouTube. Мероприятие пройдет сегодня, 10 сентября, в 20.00 по мск в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии.



К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны из-за роботизации. Всего «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек. Решением проблемы эксперты называют введение дополнительных налогов на роботов, а также переход на четырехдневную рабочую неделю или шестичасовой рабочий день.

Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России из-за укрепления позиций китайских конкурентов. Поставки компании в Россию падали с 2017 года, а в первом полугодии 2019 года они снизились до 5 тыс. штук. На сентябрь 2019 года смартфоны LG практически не представлены в крупных розничных сетях электроники. В то же время на сайте производителя для заказа доступна только одна модель.



Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи. Согласно их исследованиям, в последнее время по всему миру молодые люди стали чаще заболевать раком толстой кишки. Основными причинами заболеваемости являются неправильное питание, курение, сидячий образ жизни, нехватка физической активности.

Крупнейшие агрегаторы такси предлагают ужесточить наем водителей и принимать их на работу только после проверки по государственным базам данных. В частности, компании хотят проверять соискателей на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений.

