День в истории: орден Невского, Всемирный день предотвращения самоубийств, «генетические отпечатки»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 10 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Всемирный день предотвращения самоубийств;
- День учителя в Китае.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1229 год — в полночь христианские войска Хайме I высадились на Майорке, начав завоевание острова;
- 1492 год — первое празднование Нового года, перенесенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября;
- 1509 год — в Стамбуле в 10 часов утра произошло землетрясение, известное как Малый Судный день, в ходе которого погибли до 10 000 человек;
- 1622 год — в рамках гонений на христиан в Японии произошло так называемое Великое мученичество в Нагасаки, в ходе которого было казнено 52 человека, в том числе женщины, дети, а также иностранные миссионеры;
- 1693 год — Петром I заложено первое судно — 24-пушечный корабль «Св. Павел». В августе Петр прибыл в Архангельск, где он впервые увидел море и первый голландский военный корабль. Тогда Архангельск был единственным морским портом России, связывавшим ее с Западом. По указанию царя на остров Соломбала на Северной Двине завезли строительные материалы и начали сооружение судостроительной верфи;
- 1721 год — подписан Ништадтский мирный договор между Швецией и Россией;
- 1725 год — в России учрежден орден Святого Александра Невского;
- 1724 год — в Александро-Невскую лавру перенесены мощи Александра Невского. Это событие отмечается Русской православной церковью 12 сентября;
- 1839 год — состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя (царствование Николая I) в память об Отечественной войне 1812 года;
- 1894 год — в Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде — таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов;
- 1903 год — в Санкт-Петербурге в крайне правой газете «Знамя» (редактор-издатель депутат Государственной думы Павел Крушеван) начала публиковаться «Программа завоевания мира евреями». В газете были названы «Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка, основанная на плагиате. В 1864 году во Франции Морисом Жоли был написан памфлет «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», направленный против режима Наполеона III. Памфлет и лег в основу «Протоколов», которые потом использовались антисемитами во всем мире. Ими прикрывались нацисты, на них ссылаются и их последователи;
- 1918 год — журналист и историк Ч. Репингтон первым назвал текущую войну Первой мировой;
- 1929 год — в Гусь-Хрустальном пущен механизированный стекольный завод, ныне Гусевский стекольный завод;
- 1939 год — Канада объявляет войну Германии;
- 1977 год — тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через 4 года гильотина, как орудие смертной казни, будет запрещена;
- 1984 год — открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки»;
- 1993 год — на телеканале Fox Television состоялась премьера первого эпизода американского фантастического телесериала 1990-х годов «Секретные материалы»;
- 2008 год — в ЦЕРНе произошел пробный запуск всех участков БАК.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1899 год — Вольф Мессинг (ум. 1974), артист оригинального жанра, иллюзионист, психиатр и гипнотизер;
- 1939 год — Синтия Леннон (ум. 2015), первая жена Джона Леннона;
- 1955 год — Лариса Долина, российская эстрадная и джазовая певица, актриса, народная артистка России;
- 1964 — Егор Летов (ум. 2008), российский поэт, музыкант, лидер группы «Гражданская оборона»;
- 1968 — Гай Ричи, британский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
Также 10 сентября ушли из жизни:
- 1859 год — Томас Наттолл английский ботаник и зоолог;
- 1866 год — Михаил Муравьев-Виленский русский государственный деятель;
- 1994 год — Евгений Долматовский советский поэт и прозаик.
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