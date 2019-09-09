Итоги дня: результаты выборов в Госсовет Татарстана, победа Хабирова на выборах, снижение безработицы в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 сентября.

Председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал об итогах выборов в республиканский парламент. Подавляющее большинство получила «Единая Россия» (72,43%). Также голоса избирателей получили следующие партии: КПРФ (10,4%), «Справедливая Россия» (3,96%), ЛДПР (3,79%), «Коммунисты России» (3,65%), «Партия пенсионеров» (2,47%), «Партия Роста» (1,82%).

ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги выборов главы республики. Подавляющее большинство избирателей проголосовали за врио руководителя Башкортостана Радия Хабирова. Он получил 82,02% голосов, следует из материалов ЦИК РБ. При этом обработано почти 100% протоколов.

Также «Реальное время» составило таблицу по итогам результатов выборов в единый день голосования 8 сентября и сравнило полученные данные с результатами победителей прошлых выборов.



Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Республика заняла второе место в рейтинге.

В трех моногородах Татарстана зафиксировано снижение числа зарегистрированных безработных. Количество безработных уменьшилось в Набережных Челнах до 1161, а также в Камских Полянах и Чистополе — до 265 и 316 соответственно.

ГИБДД Республики Башкортостан сообщило о выявлении с начала года более 16 тысяч нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. Наиболее смертоносными авариями являются столкновения встречных автомобилей, предупреждает ведомство.

Министерство транспорта и Минэкономразвития России предлагают достроить часть платной автодороги Москва — Казань после 2024 года. Речь идет об участке Арзамас — Казань. Это позволит частично перенаправить высвободившиеся ресурсы на реконструкцию существующей бесплатной трассы М-7 на участке Москва — Казань, а также построить обход Казани и сделать новую дорогу между Москвой и Арзамасом.

В Татарстане и ряде других регионов в ближайшее время начнут курсировать беспилотные караваны грузовиков. Речь идет о совместном следовании по загородным трассам от 8 до 25 магистральных грузовиков разных автопроизводителей в караванах, движение в которых осуществляется на коротком расстоянии друг от друга.



Участники мистического шоу «Битва экстрасенсов» в прошедшие выходные посетили Башкортостан. Они прибыли в поселок Шингак-куль Чишминского района. Ранее в августе там обнаружили тело 17-летнего парня, а через несколько дней тело 16-летней девушки.

Жительницы Казани оказались в пятерке лидеров в рейтинге самых красивых женщин России, по мнению туристов, по данным опроса туристического портала «ТурСтат», приуроченного к Международному дню красоты.



Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на пачку сигарет в России в размере 85 рублей. Такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, считают парламентарии.



На выплату пособий на первого ребенка правительство РФ выделит в 2020 году 150 млрд рублей — втрое больше, чем в 2019-м. А ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7% — до 12 тыс. рублей. Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий: с января они будут положены семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

