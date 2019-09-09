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Минздрав Татарстана: два человека обратились за помощью во время чемпионата по аквабайку

13:34, 09.09.2019
Минздрав Татарстана: два человека обратились за помощью во время чемпионата по аквабайку
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о двух пострадавших во время проведения чемпионата России по аквабайку.

«Два человека обращались за помощью, бригадой скорой помощи были доставлены в травматологический пункт», — сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

О том, кому именно потребовалась госпитализация, Минздрав РТ не уточнил.

Как сообщают источники интернет-газеты, за помощью врачей могли обратиться участники соревнований, которые пострадали в результате столкновения.

Ранее «Реальное время» публиковало фото с чемпионата России по аквабайку.

СпортВодные виды спортаОбществоПроисшествия Татарстан
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