Минздрав Татарстана: два человека обратились за помощью во время чемпионата по аквабайку
Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о двух пострадавших во время проведения чемпионата России по аквабайку.
«Два человека обращались за помощью, бригадой скорой помощи были доставлены в травматологический пункт», — сообщили «Реальному времени» в ведомстве.
О том, кому именно потребовалась госпитализация, Минздрав РТ не уточнил.
Как сообщают источники интернет-газеты, за помощью врачей могли обратиться участники соревнований, которые пострадали в результате столкновения.
Ранее «Реальное время» публиковало фото с чемпионата России по аквабайку.СпортВодные виды спортаОбществоПроисшествия Татарстан
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