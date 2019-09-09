Минздрав Татарстана: два человека обратились за помощью во время чемпионата по аквабайку

Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о двух пострадавших во время проведения чемпионата России по аквабайку.

«Два человека обращались за помощью, бригадой скорой помощи были доставлены в травматологический пункт», — сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

О том, кому именно потребовалась госпитализация, Минздрав РТ не уточнил.

Как сообщают источники интернет-газеты, за помощью врачей могли обратиться участники соревнований, которые пострадали в результате столкновения.

Ранее «Реальное время» публиковало фото с чемпионата России по аквабайку.