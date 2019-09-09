Кабмин РФ присудил 10 правительственных премий в области образования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области образования 10 лауреатам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

«Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2019 года и присваивается звание «Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования» 10 соискателям, в их числе авторы научно-практических разработок, создатели учебников и учебных пособий в разных областях образования», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что премии присуждаются за разработку цифрового образовательного комплекса по теоретической и инженерной механике, учебники и пособия по геотехнике, а также за учебно-научные издания в области современных информационно-измерительных и управляющих радиоэлектронных систем.

Ранее сообщалось, что премии для молодых ученых в России увеличились с 500 тыс. до миллиона рублей.